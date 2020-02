Ben Affleck droppet The Batman på grunn av Justice League

Mange Batman-fans ble nok nesten svimle av hvor raskt ting stadig endret seg for The Batman-filmen i 2017 og 2018. Med både regissørskifter og ikke minst hvordan Ben Affleck stadig skiftet mening om han ville spille Bruce Wayne og/eller regissere virket det som om Lynvingen-prosjektet var dømt til å død. Etter hvert har det heldigvis blir klart at Matt Reeves vil stå for regien, mens Robert Pattinson skal spille hovedrollen siden Affleck hevdet han aldri ble fornøyd med manuset. Nå viser det seg at dette ikke var den eneste grunnen.

I et langt intervju med The New York Times sier Affleck nemlig at det i hovedsak var problemene rundt Justice League-filmen som gjorde at han til slutt takket nei til The Batman.

"Jeg viste noen The Batman-manuset. De sa "Jeg synes manuset er bra. Jeg tror også du vil drikke deg til døde om du går gjennom det du akkurat gikk gjennom igjen.""

Denne personen la altså ikke skjul på at vedkommende mente Affleck ville vende tilbake til gamle synder om han tok på seg et såpass ambisiøst og potensielt rotete prosjekt igjen, så det høres heller ut som om det var både mental og fysisk helse som gjorde at skuespilleren og regissøren nå i stedet får se to andre talentfulle karer tolke Batman.