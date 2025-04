Ben Affleck forsvarer den originale Daredevil -filmen

Før i tiden var det sjelden at en superheltfilm var god. Selv om MCU i moderne tid kanskje heller ikke kan påberope seg den beste kvaliteten, var noen av superheltfilmene fra tidlig 2000-tall virkelig elendige. Halle Berrys Catwoman og Ben Afflecks Daredevil kommer til å bli nevnt.

HQ

Men selv om den kanskje ikke imponerte kritikerne på den tiden, mener filmens stjerne Ben Affleck fortsatt at det var en interessant film. "Daredevil var en interessant historie. Det var før Kevin Feige hadde tatt over som sjef for Marvel," sier Affleck til CinemaBlend. "Han innførte en slags klarhet i tonen i disse filmene som på en måte fant ut av det vanskeligste, nemlig: 'Hvordan balanserer man en film der folk går i pyjamas og har superkrefter, og hvor alvorlig man tar det, og hvor mye humor det er i den, og hvor mye man blunker til publikum, og hvordan må handlingen se ut?'"

Dette fører til at Affleck fortsetter med å snakke om hvordan dagens Marvel-helter "virkelig får det til", i tillegg til å dele noen lovord om dagens Daredevil. "Det banet vei for store skuespillere som [Jon Bernthal] til å komme inn og virkelig få det gjort. Det er en ny Daredevil, jeg har ikke sett den ennå, men jeg elsker karakteren, og jeg ønsker ham alt godt."

Hva synes du om den gamle Daredevil filmen?