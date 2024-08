Ben Affleck skal spille Hulk Hogan i ny film

Good Will Hunting får et lite gjensyn, da Ben Affleck skal jobbe igjen med regissør Gus Van Sant på en ny biopic kalt Killing Gawker. Affleck spiller Hulk Hogan i filmen, men Hulkster kommer ikke til å be deg om å spise grønnsaker eller sette bena på folk i denne filmen.

I stedet skal han håndtere skandalen med den lekkede sexvideoen hans. Filmen vil følge søksmålet som Hogan anla mot Gawker for å ha publisert en sexvideo av den tidligere pro-wrestlingstjernen. Det blir helt sikkert et nytt blikk på Hulkster.

I følge rapporten fra The Insneider har vi ingen informasjon om utgivelsesdato å gå på, men det er sannsynlig at vi ikke får se filmen før tidligst neste år.