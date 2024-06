Ben Mendelsohns briljante skurk Orson Krennic er tilbake i Andor: Sesong 2

Mens Star Wars-fans krangler om hvorvidt TV-serien The Acolyte faktisk tilfører noe eller er nok en spiker i Disneys Star Wars-kiste, ser alle ut til å være enige om at Andor fra 2022 var fenomenal.

HQ

Og mens vi venter på sesong to, som er forventet å ha premiere tidlig i 2025, har vi nå fått en nyhet som gjør oss om mulig enda mer begeistret. I et intervju med The Playlist bekrefter regissør Alonso Ruizpalacios at to Rogue One: A Star Wars Story-favoritter kommer tilbake i denne andre sesongen, nemlig Imperiets toppskurk Orson Krennic (nok en gang spilt av Ben Mendelsohn) og opprørsekstremisten Saw Gerrera (spilt av Forest Whitaker).

Nøyaktig hvor stor rolle de får å spille i Andor: Sesong 2 gjenstår å se, men vi antar at Krennic for tiden jobber med det som skal bli Deathstar, og kanskje får vi her se hvorfor Saw Gerrera forlot opprørerne.