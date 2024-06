Ben og Alex anmelder og rangerer Summer Game Fest-showene i ukens The Gamereactor Show

HQ

Nå som Summer Game Fest er bak oss, har The Gamereactor Show-gjengen i form av Ben og Alex bestemt seg for å sette seg ned og oppsummere, gjennomgå og rangere denne starten på sommersesongen.

Vi har samlet oss for å snakke om Summer Game Fest Live, Xbox Games Showcase, Ubisoft Forward, og litt om det siste Nintendo Direct-en også. Deretter bestemte vi oss for å sammenligne det ene mot det andre, før vi delte våre personlige rangeringer av showene, og innlemmet PlayStation State of Play som skjedde like før det også.

For å se hvilke programmer vi likte best og hva Ben og Alex' individuelle rangeringer er, må du huske å lytte til den siste episoden av The Gamereactor Show nedenfor, eller på Apple Podcasts, Amazon Music/Audible, Spotify og Spreaker.