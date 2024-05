Ben og Alex deler sine tanker om Assassin's Creed Shadows-debatten i ukens The Gamereactor Show

HQ

Det er mange samtaler for tiden rundt Assassin's Creed Shadows og representasjonen i spillet, og måten noen historiske personer har blitt inkludert på. Det er et veldig hett tema, og derfor fant vi ut at det var på tide å snakke om spillet i den nye episoden av The Gamereactor Show.

Ben og Alex har kommet sammen for å snakke om den motstridende avsløringen av den kommende Ubisoft-tittelen og dele sine tanker om diskursen rundt den.

I showet, det 25. showet for å være nøyaktig, snakker vi også om det nylig bekreftede utgivelsesvinduet til Grand Theft Auto VI, anmeldelser og førsteinntrykk av Francis Ford Coppolas Megalopolis, og snakk litt om 2Ks store avsløring planlagt for årets Summer Game Fest-show.

Sjekk ut showet nedenfor, eller ved å gå til Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible eller Spreaker.