Ben og Alex diskuterer Deadpool & Wolverine i ukens The Gamereactor Show

Nå som den eneste Marvel Cinematic Universe -filmen som skal debutere i 2024 har kommet i form av Deadpool & Wolverine, og nå som nok av dere har strømmet til kinoene for å se filmen og bidra til å katapultere den til å bli den fjerde største filmen i 2024 i løpet av den første uken, har vi bestemt oss for å trekke forhenget tilbake og vie den 30. episoden av The Gamereactor Show til filmen i en spoliercast.

Det stemmer, i denne episoden diskuterer vi Deadpool & Wolverine i sin helhet, noe som betyr at hvis du ennå ikke har sett filmen, anbefaler vi at du ikke lytter til den nye episoden av showet på Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible, Spreaker og nedenfor før du har gjort det.

Hvis du har sett filmen og har lurt på hva jeg og Alex syntes om Deadpool & Wolverine, og den generelle tilstanden til MCU for tiden, så ikke glem å lytte til den nye episoden der vi går i dybden på detaljene og går inn i heftige debatter om hva som er bra og dårlig med Marvels filmmaskin.