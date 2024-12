Ben og Alex skryter av Arcane i den siste episoden av The Gamereactor Show

HQ

Vi nærmer oss vår siste episode av The Gamereactor Show for 2024, ettersom vi nå er i desember og gjør oss klare for en jevnere ferieperiode. Men før vi kommer til det punktet, er det på tide med årets nest siste show, og for denne episoden har Alex og jeg slått oss sammen og brukt en god stund på å snakke om det utmerkede Arcane.

Vi diskuterer serien og hva som gjør den til et så bemerkelsesverdig prosjekt fra topp til bunn, samtidig som vi forklarer våre favorittelementer og også de få områdene som kunne ha trengt litt ekstra finesse og oppmerksomhet for å gjøre den til en virkelig perfekt serie. Vi går også kort inn på fremtiden for animerte League of Legends -serier og hvordan Arcane kan påvirke hvordan vi oppfatter dem.

Deretter vender vi oppmerksomheten tilbake til Avowed, for å diskutere den siste vanvittige utviklingen rundt spillet og hvorfor det ikke har påvirket vårt inntrykk av Obsidians RPG og hvor mye vi gleder oss til det.

For å høre alt dette og mer, må du huske å sjekke ut Episode 37 av The Gamereactor Show nedenfor, eller også på Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music / Audible og Spreaker også.