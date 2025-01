Ben Stiller avslører når Severance slutter

HQ

Med Severance sesong 2s utgivelsesdato like rundt hjørnet ser det ut til at noen allerede lurer på hvordan showet vil komme til en slutt, og om vi vil se en annen sesong slippe på et tidspunkt. Ben Stiller har svar på begge deler, og han forsikrer oss om at Severance har en fremtid.

"Du har et ansvar overfor publikum om at du skal et sted med det", sa Stiller til Collider i et nylig intervju. "Det har alltid vært en del av det for oss, å virkelig forstå hvor det er på vei, og Apple har virkelig støttet det og vært følsomme for hva historien er, og ikke sagt: 'Ok, dette er noe som må fortsette så lenge det er vellykket'. Det bør fortsette så lenge historien går, og det er noe vi har en idé om, og som vi jobber mot når vi starter opp arbeidet med sesong 3."

Stiller er fortsatt hemmelighetsfull når det gjelder fremtiden til karakterene og historiene i Severance sesong 3. Vi har tross alt ikke engang sett den andre sesongen ennå. Men så lenge seriens kvalitet holder seg, kan vi forestille oss at fremdriften ikke vil avta med det første, og uansett hva som skjer, kommer vi alle til å være spente på å se hva som skjer videre.

Severance Sesong 2 har premiere 17. januar på Apple TV+.