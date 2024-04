Ben Stiller ble forbløffet over at Zoolander 2 floppet

Oppfølgeren til Zoolander fikk ikke samme gjennomslagskraft som originalfilmen, noe som virkelig sjokkerte og forvirret Ben Stiller da filmen floppet og slet på kino.

Stiller snakket nylig om denne situasjonen i David Duchovnys Fail Better-podcast (takk, People), der han ga uttrykk for sin forvirring over filmens resultater på kino, der den genererte rundt 57 millioner dollar totalt, til tross for et budsjett på omtrent 50 millioner dollar.

"Jeg trodde alle ville ha dette", uttalte Stiller. "Og så er det sånn: 'Jøss, jeg må virkelig ha rotet det til. Alle gikk ikke på den. Og den har fått disse forferdelige anmeldelsene. Det skremte meg virkelig, for jeg tenkte: 'Jeg visste ikke at det var så ille?' Det som skremte meg mest med den var at jeg mister det jeg synes er morsomt, det å stille spørsmål ved seg selv ... på Zoolander 2, det var definitivt en blindsiding for meg. Og det påvirket meg definitivt i lang tid."

Stiller nevnte at fiaskoen med Zoolander 2 var den nødvendige katalysatoren for at han skulle ta et større sprang inn i regissøryrket, noe han siden har satset på og hatt større suksess med, noe Apple TV+ sin Severance synes å bevise.