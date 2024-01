Ben Stiller om Severance sesong 2: "Vi jobber med det"

Severance landa på Apple TV+ i begynnelsen av 2022 og tok verden med storm. Dette førte til at serien ganske raskt fikk grønt lys for en oppfølgersesong, som startet produksjonen i slutten av 2022, før den måtte stoppe på grunn av de langvarige Hollywood-streikene. Nå som streikene er over har Apple publisert et innlegg på X som har fått fansen til å gå amok.

Innlegget er rett og slett et bilde av Adam Scotts Mark, og bildet fikk mange til å lure på om vi snart ville få noen viktige nyheter om serien. En fan stilte derfor produsent Ben Stiller nettopp dette spørsmålet, og han svarte:

"Vi jobber med det."

Apple TV+ har en massiv liste over serier som forventes å komme tilbake i 2024, inkludert flere sesonger av Shrinking, Slow Horses, Bad Sisters, Mythic Quest, med flere, som alle kan komme tilbake i dette kalenderåret.