Ben Stiller skal spille Jack Torrance i The Shining-forestilling

Vi vet at Ben Stiller kan være gal i rollene sine, men vi hadde nok ikke helt sett for oss ham i rollen som Jack Torrance. Som du sikkert vet er det hovedrollen i Stephen King-romanen The Shining, som ble enda mer ikonisk via filmatiseringen av Stanley Kubrick med Jack Nicholson i hovedrollen.

Men Variety kan bekrefte at Stiller skal spille Jack Torrance i den kommende teaterforestillingen basert på romanen, som regisseres av Ivo van Hove.

Stykket forventes å være en nærmere tolkning av kildematerialet. Van Hove har en lang historie som hyllet teaterregissør, og har nylig gjenopplivet for eksempel West Side Story til meget gode anmeldelser.

Stykket utføres blant annet også av noen av de kreative hodene som ga oss Harry Potter and the Cursed Child.