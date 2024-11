Ben Stiller tviler på at Tropic Thunder kunne blitt laget i dag

I dagens miljø kan det ofte føles som om komedien balanserer på en hårfin linje. Det finnes fortsatt komikere med kant der ute, men de leder ikke nødvendigvis an med store Hollywood-filmer som Tropic Thunder. Komedien fra 2008 blir ofte sett på som en film som rett og slett ikke ville blitt laget i dag, og skuespiller og regissør Ben Stiller er enig i dette.

I en samtale med Collider sa Stiller "I dette miljøet er det åpenbart vanskeligere å lage komedier med kant. Definitivt ikke i den skalaen vi gjorde det på, også når det gjelder økonomien i virksomheten. Jeg tror vi var heldige som fikk den laget, og det kan jeg faktisk takke Steven Spielberg og DreamWorks for. Han leste den og sa: "Greit, la oss lage denne greia."

"Men ja, ideen om at Robert skulle spille den karakteren som spiller en afroamerikansk karakter, jeg mener, utrolig risikabelt," fortsatte han. "Selv på den tiden var det selvfølgelig også risikabelt. Den eneste grunnen til at vi forsøkte det, var at jeg følte at spøken var veldig tydelig når det gjaldt hvem spøken gikk ut over - skuespillere som prøver å gjøre hva som helst for å vinne priser. Men nå, i dette miljøet, vet jeg ikke engang om jeg ville ha våget å gjøre det, for å si det som det er."

Stiller befinner seg blant andre komedieikoner fra tidlig til midten av 2000-tallet som har lignende synspunkter. I dagens kultur ser det ut til å være vanskeligere å sikre at alle vet hvem spøken er rettet mot. Men med tanke på hvor populær Tropic Thunder fortsatt er, ville kanskje lignende filmer funnet sin egen suksess i dag.