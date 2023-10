Bend it Like Beckham-regissøren jobber med en oppfølger

HQ

Det er over 20 år siden Bend it Like Beckham debuterte med Keira Knightey, Parminder Nagra og Jonathan Rhys Meyers i hovedrollene. Selv om mange kanskje har sett på denne lange ventetiden og antatt at det aldri vil komme en oppfølger ser det ikke lenger ut til å være tilfelle.

Metro UK har snakket med regissøren av Bend it Like Beckham, Gurinder Chadha, og hun bekrefter at hun har begynt å jobbe med en oppfølger til filmen takket være den økende interessen for kvinnefotball etter fotball-VM.

Chadha uttaler: "Jeg har egentlig aldri hatt lyst til å lage en oppfølger til filmen fordi jeg tenkte at måten Parminder og Keira spilte på, og Jonathan Rhys Meyers og Archie Panjabi, ikke kunne følges opp og skape den samme magien på samme måte.

"Men med den nylige suksessen til Football føler jeg at jeg begynner å få en idé til en mulig oppfølger av noe slag."

Det sies ikke noe om hvorvidt filmen vil bringe tilbake originalens stjerner i cameoroller eller større roller, men fans av 2002-filmen vil utvilsomt være interessert i å se Knightley, Nagra, Rhys Meyers og flere andre tilbake i denne oppfølgeren.