Bend Studio feirer Days Gones ettårsdag med interessant statistikk

For et år siden (eller teknisk sett et år og den dag siden), lanserte Bend Studio det etterlengtede post-apokalyptiske action-eventyret Days Gone, og for å feire spillets ettårsdag har utvikleren delt litt interessant statistikk på deres offisielle Twitter-konto, hvor de også skriver:

"A year ago, players took their first ride on the Broken Road. Thanks for sharing all the great memories you've had in #DaysGone and amazing photo mode screenshots! We love all of you!".

Det ble avslørt at 45 millioner horder har blitt nøytralisert i løpet av de 200 millioner timene som har blitt spilt. Mer statistikk i bildet nedenfor.