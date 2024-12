Benedict Cumberbatch er ikke klar til å legge kappen på hylla

HQ

Marvel Cinematic Universe (MCU) beveger seg fremover uten nøkkelfigurer som Iron Man og Captain America, og Doctor Strange er fortsatt en sentral karakter i kommende historier. Benedict Cumberbatch, som har portrettert den ikoniske trollmannen siden 2016, delte nylig sine tanker om sin karakters reise og avslørte hva som kommer til å skje på Doctor Strange.

Etter sin dramatiske opptreden i Doctor Strange in the Multiverse of Madness, har Benedict Cumberbatch snakket på Saudi-Arabias Red Sea Film Festival om den ikoniske trollmannens retur til Marvel Cinematic Universe i Avengers: Doomsday, som kommer på kino i 2026.

Cumberbatch delte sin begeistring over å vende tilbake til rollen, spesielt med muligheten til å jobbe igjen med Russo-brødrene, regissørene bak Avengers: Endgame. Han avslørte også at Robert Downey Jr. kan komme tilbake som Doctor Doom, sammen med Chris Evans, i den kommende filmen.

Avengers: Doomsday lover å bringe noen spennende utviklinger, spesielt når MCU våger seg inn i fase 6. Doctor Stranges historie er fortsatt åpen etter Multiverse of Madness, og fansen er ivrige etter å se hvordan karakteren hans utvikler seg. Cumberbatch selv er ivrig etter å dykke dypere ned i kompleksiteten til Doctor Strange, og spesielt utforske kostnadene ved hans jakt på kontroll - et tema som har formet karakteren siden hans første opptreden.

Vil Avengers: Doomsday være den perfekte rammen for Doctor Stranges neste kapittel? Det må fansen vente til 2026 for å finne ut av.