Benedict Cumberbatch tar også en pause fra skuespill

Benedict Cumberbatch må sies å være en travel mann, en travel mann som igjen spiller Doctor Strange i en ny storfilm som nå går på norske kinoer.

Men sånt er tøft, og for eksempel kunngjorde Andrew Garfield nylig at han tar en pause fra skuespill bare for å leve litt normalt og lade batteriene, og det gjør Cumberbatch også. I et intervju med IGN ble han spurt om hvilken "Strange-variant" han er, og han svarte:

"It gets very multiversal in real life as well, I guess one that's less busy, maybe... I might be that variant very soon, which is nice - taking a bit of a break."

Nøyaktig hvor lenge han har planer om dette er ikke kjent, og det er ingen flere planlagte MCU-prosjekter med ham som Strange ennå. Vi vet imidlertid at han ikke er ferdig med å være Doctor Strange.