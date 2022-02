Bengals vinner Super Bowl... ifølge Madden NFL 22

HQ

Natt til mandag er det duket for Super Bowl. Etter en spennende sesong med flere overraskeler er det snart på tide å dubbe det beste NFL-laget igjen og nyte et makeløst show som også vanligvis inneholder mye annet interessant. Finalen spilles som du sikkert vet av Cincinnati Bengals og Los Angeles Rams.

Som tradisjonen tro i lang tid, har EA Sports kjørt en simulering av kampen i Madden NFL 22 for å forutsi hvilket lag som vinner og tar hjem både trofeer, ringer og Super Bowl-æren.

I en kort video viser de at Bengals vil ligge under 14-7 på slutten av første omgang, men at de i andre omgang vil kjempe seg tilbake til en jevn kamp, før et siste kjør får Bengals til å ta seieren i sluttsekundene med resultatet 24-21.

Du kan se prognosevideoen nedenfor for å høre selveste Marshawn Lynch fortelle om den kommende Super Bowl-kampen. Hvordan tror du selv det kommer til å gå?