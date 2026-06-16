Benjamin Netanyahu beskriver fredsavtalen mellom USA og Iran som «katastrofal for Israel»

HQ

Benjamin Netanyahu og Israel blir fullstendig isolert fra internasjonal politikk, særlig etter våpenhvileavtalen mellom USA og Iran, som for noen dager siden gjenåpnet handelen og oljetankernes ferd gjennom Hormuzstredet. En av betingelsene i avtalen var at Israel måtte stanse sine militære operasjoner i Gaza og Libanon, og dette undergraver Israels ekspansjonistiske politikk.

I går kveld holdt Netanyahu en beroligende tale der han erkjente at det tidligere har vært en interessekonflikt mellom ham og Trump (i mai kalte Trump Netanyahu direkte en «gal jævel» etter at han angrep Beirut med raketter midt i forhandlingene med Iran i Pakistan), men at Israel har kommet ut sterkere og mer stabilt, med et fast og klokt lederskap, ifølge Reuters.

Netanyahu står overfor et høstvalg der han forventes å tape, og han kan være mer villig til å tross Trump og handle selvstendig, ettersom Israel, ifølge ham, «ikke er bundet av avtalen mellom USA og Iran», samtidig som han må forholde seg til den israelske opinionen som, ifølge meningsmålinger, har blitt mer skeptisk til den amerikanske presidentens forpliktelse overfor Israels sikkerhet.