Bentley avduker nytt emblem i forkant av avsløringen av ny konseptbil neste uke

Bentley skal få et nytt utseende. Ikke vær redd, den ikoniske bilprodusenten går ikke gjennom en hip rebranding som Jaguar, men det blir endringer som sies å "innvarsle starten på en ny æra av Bentleys designspråk."

Mer spesifikt er det logoen Winged B som blir justert, og dette skal være den femte iterasjonen av designet. Det beskrives som den "største endringen av det umiddelbart gjenkjennelige merket i mer enn et århundre av historie", og når det gjelder hvorfor det blir justert, forklarer Bentley at "det nye emblemet er symbolsk for en spennende fremtid for Bentley".

Ærlig talt vil du ikke legge merke til en massiv endring i Winged B utseende, ettersom Bentley holder seg tro mot sin arv, men vi vil se denne logoen for en sport på en ny konseptmodell som blir avslørt neste uke 8. juli. Detaljene rundt denne bilen holdes hemmelig, men Bentley forklarer at den vil gi "et hint om retningen Robin [Page, designdirektør] vil lede Bentley-designet for en ny serie produkter i fremtiden, inspirert av en ikonisk Bentley fra fortiden."

Konseptbilen vil som forventet ikke gå i produksjon.

