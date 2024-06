Bentleys neste Continental GT Speed er allerede den raskeste bilen noensinne... under vann

HQ

Bentley har bekreftet at de vil presentere den neste utgaven av Continental GT Speed for verden allerede neste uke. Bilen vil bli vist frem og avduket i sin helhet den 25. juni, men i forkant av den avsløringen har vi fått massevis av detaljer om bilen og også en bisarr rekord den allerede innehar.

Den kommende bilen vil bli drevet av en Ultra Performance Hybrid drivlinje som kan sparke ut 782 hk og 1,000 Nm dreiemoment. Det elektriske elementet lover en rekkevidde på 80 km, mens forbrenningselementet i drivlinjen deretter dekker ytterligere rekkevidde, med den kombinerte drivlinjeinnsatsen i stand til å nå en toppfart på 208 mph.

Og det er her den merkelige rekorden kommer inn i bildet, for i stedet for å bare dra til en bane eller en nedlagt rullebane for å oppnå denne hastigheten, tok Bentley bilen til verdens dypeste undersjøiske tunnel ( Ryfylke Tunnel i Norge) for å oppnå bragden, noe som gjør denne kommende Continental GT Speed til verdens raskeste bil under vann.

Neste uke kommer en film som dokumenterer rekorden som ble satt.

