Berlinalen under press: Filmstjerner krever standpunkt om Gaza

HQ

Mer enn 80 skuespillere, regissører og kunstnere som har deltatt på Berlin internasjonale filmfestival har signert et åpent brev der de oppfordrer arrangørene til å ta et klart standpunkt til Israels krig i Gaza. Blant underskriverne er Tilda Swinton og Javier Bardem, som oppfordret festivalen til å ta avstand fra det de beskrev som folkemord og forbrytelser mot menneskeheten mot palestinere.

Brevet, som ble publisert i Variety, kritiserte det de kalte festivalens "institusjonelle taushet", og krevde en uttalelse som bekreftet palestinernes rett til liv og forsvarte kunstneres frihet til å ytre seg. Israel har avvist beskyldninger om folkemord og sier at de handlet i selvforsvar etter Hamas' angrep i oktober 2023.

Den internasjonale filmfestivalen i Berlin // Shutterstock

Berlinalen, som ofte regnes som "den mest politiske av Europas store filmfestivaler ved siden av Cannes og Venezia", har gjentatte ganger blitt kritisert av pro-palestinske aktivister for ikke å ta like sterk stilling til Gaza som den har gjort i andre konflikter, blant annet i Ukraina og Iran. Arrangørene har ikke umiddelbart besvart henvendelser om en kommentar.

Spenningene tilspisset seg etter at juryformann Wim Wenders foreslo at filmskapere burde holde seg unna politikk, noe som fikk Booker Prize-vinnende forfatter Arundhati Roy til å trekke seg fra festivalen. Festivaldirektør Tricia Tuttle forsvarte senere kunstneres rett til både å snakke fritt og til å avstå fra å kommentere politiske spørsmål...