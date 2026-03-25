Bernabéu Stadium vil bli omgjort til tennisbaner i forbindelse med Mutua Madrid Open i april

Mutua Madrid Open, den andre av tre Masters 1000 på grus denne våren, finner sted mellom 22. april og 3. mai for ATP og WTA, som vanlig i la Caja Mágica. Det er imidlertid kunngjort at Real Madrid-stadionet Santiago Bernabéu også vil bli omgjort til treningsfelt for spillerne.

Det er ifølge Marca, som melder at mellom 23. og 30. april vil fotballstadionet bli omgjort til flere tennisbaner der spillerne kan trene. Det vil imidlertid ikke bli spilt noen kamper der, ettersom hovedhandlingen fortsatt vil foregå i Caja Mágica.

Etter kampen mellom Real Madrid og Alavés, den 21. eller 22. april, skal fotballklubben spille tre bortekamper på rad, mot Betis, Espanyol og Barcelona, noe som gjør at stadion blir stående ubrukt.

Dette initiativet fra Real Madrid kommer sannsynligvis av behovet for å gjenbruke det nylig renoverte stadionet til flere sportsarrangementer (som NFL-kampene) eller til og med sportsarrangementer, ettersom de ikke har lov til å bruke det til konserter på grunn av støynivået.