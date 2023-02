Berømt analytiker: "Jeg er 98% sikker" på at Microsoft kjøper Activision Blizzard

HQ

I går kunngjorde det britiske konkurranse- og markedstilsynet hva de mener er nødvendig skritt for Microsoft å gjøre hvis de ønsker å kjøpe Activision Blizzard, inkludert faktisk å selge Call of Duty. Selv om dette ble oppfattet som et stort slag i media reagerte ikke aksjemarkedet på den måten, og nå forklarer den berømte videospillanalytikeren Michael Pachter hvorfor.

Da han besøkte videopodcasten PreMarket Prep for å snakke om dette, sa han at han tror reguleringsmyndighetene i hovedsakelig Storbritannia, men også USA, har gjort noen store feil i sine argumenter mot avtalen som ikke vil holde i retten. I stedet for å tro at avtalen vil bli kansellert mener han den siste utviklingen heller viser det motsatte og sier: " Jeg er 98% sikker på at denne avtalen skjer".

Intervjuet er veldig interessant hvis du vil vite mer om hvordan konkurransemyndighetene jobber og hva som faktisk har skjedd i løpet av 1+-året som har gått siden Microsoft kunngjorde sin intensjon om å kjøpe Activision Blizzard.

Hva tror du skjer: vil Microsoft være eier av Activision Blizzard i sommer som planlagt, eller vil det bli forsinket eller til og med falle gjennom?