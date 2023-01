Berømt insider: "Jeg har hørt mer om PS6 enn en PS5 Pro"

HQ

Forrige generasjon var unik da både Sonys og Microsofts konsoller fikk store oppgraderinger halvveis gjennom sin levetid med PlayStation 4 Pro og Xbox One X for å holde seg konkurransedyktige med PC. PlayStation 4 Pro ble faktisk lansert knapt tre år etter utgivelsen av PlayStation 4, og PlayStation 5 fyller tre år sent i 2023.

Hvis Sony følger samme mønster, betyr dette at vi muligens kan se frem til en maskinvareoppgradering i år. Men... vil de? Ryktene hevder at Sony faktisk har en ny maskinvarerevisjon som kommer i år, men at den ikke vil være kraftigere og har en avtakbar diskstasjon i stedet for en innebygd.

Nå har den pålitelige journalisten og innsideren Tom Henderson kommet med en kommentar om alt dette, og han ser tydeligvis ikke for seg at det kommer en PlayStation 5 Pro i det hele tatt, og sier på Twitter at han faktisk har hørt mer om PlayStation 6:

Vi antar at PlayStation 6 er minst tre år unna, men vi vil gjerne vite hva du synes om en potensiell PlayStation 5 Pro?