Berømt Sega- og Atlus-innsider forlater sosiale medier

Du har kanskje sett X-brukeren MbKKssTBhz5 (eller Midori) bli brukt som kilde for Atlus- og Sega-rykter her på Gamereactor av og til. Hun har vært en av de beste kildene til informasjon og delt mye, noe som tydelig viser at personen bak kontoen har god innsikt i strategiene til disse selskapene.

Bare i løpet av de siste par ukene har hun avslørt at Persona 6 kommer til Xbox, at Sega Superstars Tennis gjør comeback og delt informasjon om rebooten av Virtua Fighter. Men alt godt har en ende, og uten nærmere forklaring sier hun nå at hun "ønsker å slutte å bruke denne kontoen".

Det virker som om noen har begynt å finne ut hvem MbKKssTBhz5 er i virkeligheten, og vi må anta at Atlus og Sega ikke er glade for at hun avslører planene deres for tidlig. Uansett hva grunnen er, vil vi sannsynligvis få mindre innsikt i Atlus og Sega nå som de spektakulære lekkasjene er historie.