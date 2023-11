Beskytt din analoge lomme med Waterfields nyeste veske

HQ

Generelt sett er det ikke lett å finne offisielt periferiutstyr og etuier til minikonsoller og enheter som lages av mindre selskaper. Heldigvis har Waterfield tatt dette til seg, og har nå laget en veske spesielt for det håndholdte systemet Analogue Pocket.

Vesken er laget av stoff og er designet både for å være stilig og for å beskytte Analogue Pocket mot skader. Den har plass til selve enheten, opptil to kort i størrelsen Game Boy og en USB-C-ledning. Etuiet kan også brukes som etui til en iPhone 13 Pro Max eller en Nintendo 3DS.

For å finne ut om Analogue Pocket Pouch er et etui for deg, kan du sjekke ut den nyeste episoden av Quick Look nedenfor, der Magnus deler en rekke fakta og tanker om etuiet.