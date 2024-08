Beskytt øynene dine med Gunnars Emery-briller med blått lys

HQ

Det er faktisk fortsatt uklart hva slags innvirkning blått lys har på øynene, ettersom forskningen bak fenomenet i beste fall er usikker. Men hvis du er bekymret for effekten av å sitte foran en skjerm hele dagen og er redd for at alt det blå lyset skal sive inn i netthinnen din, har vi kanskje en løsning.

Vi har gått sammen med folkene hos SmartBuyGlasses for å ta en titt på Gunnars Emery, et sett med blått lys-briller som bruker Amber Lens til å filtrere bort kunstig lys i et forsøk på å redusere belastningen på øynene og forbedre kontrasten.

Sjekk ut den siste episoden av Quick Look for å høre Magnus' tanker om brillene og hvordan de har forandret hverdagen hans.