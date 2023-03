Beskytt smarttelefonen din med ZAGGs Gear4-serie

HQ

Å kjøpe et telefondeksel kan være en prøvelse i disse dager, da det er et så bredt utvalg av produkter som hver gjør trinnvis forskjellige ting. Men som vi har gjort tidligere på vår Quick Look-serie, er vi her for å hjelpe deg med å komme deg på vei ved å vise frem en ny samling av deksler for både Android og iOS-enheter.

Kommer fra ZAGG, Gear4 Series ser ut til å være både stilig og tøff, og for å se om de lever opp til denne trosbekjennelsen, kan du sjekke ut den siste episoden av Quick Look nedenfor for noen korte tanker og fakta om sakslinjen.