Besøk Chaos Wastes i neste Warhammer: Vermintide 2-utvidelse

Neste utvidelse til Fatsharks horde-inspirerte Warhammer: Vermintide 2 har blitt presentert på Twitter, og det blir visst Chaos Wastes vi får besøke i denne. Noen konkrete detaljer har vi ikke, annet enn at utvidelsen slippes neste måned og den noe kryptiske beskjeden: "The end times are upon us, but Chaos is not the only power in this benighted world".

Hva det betyr vet vi ikke. Fatshark besvarte dog en kommentar på Twitter angående dette og skrev:

"Just to temper expectations, Chaos Wastes will not have new enemies in the fray from day one. Not promising later additions either, but we'd be lying if we said we weren't exploring the possibilities with ernest."

Kort sagt, regn med forvokste rotter og kanskje noe annet lenger fram. Vi kommer tilbake når det slippes en offisiell trailer og mer informasjon om lanseringen.