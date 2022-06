Besøk Hell med Diablo Immortal

Det finnes et Hell, og nei, ikke bare i Diablo Immortal, men bokstavelig talt et sted som heter Hell her i Norge.

Vi har nå inngått et samarbeid med Blizzard for å la to personer - vinneren av konkurransen og en venn - reise til Hell og tilbake. Og selv om vi ikke kan garantere at du får drepe demoner underveis, inkluderes to hotellovernattinger og transport med fly. Kanskje vi til og med kan anbefale deg å se den gamle kirken i nærheten?

Diablo Immortal er gratis å spille og er allerede tilgjengelig nå for mobil og i åpen beta for PC, og denne MMOARPG-en har allerede havnet øverst på nedlastingslistene. Historien foregår mellom Diablo II og Diablo III, og jobben din er å stoppe de onde håndlangerne som samler spredte biter av den knuste Worldstone.

Blizzard har allerede sendt to personer på forhånd for å rekognosere Hell for deg, og spiller selvfølgelig mye Diablo Immortal på sine mobiltelefoner. Selv om alt ser rolig ut på overflaten, skjuler byen Hell mer enn du tror, som beskrives i videoen nedenfor:

HQ

Detaljer: Premien inkluderer tur-retur-billetter med fly til Trondheim fra en nordisk flyplass (Sverige, Danmark, Finland eller Norge) med direkte forbindelse til Trondheim og en hotellovernatting for to personer i Hell. Den totale verdien av premien er rundt 550 euro. Kun lovlige statsborgere i Norge, Sverige, Danmark eller Finland som også bor i ett av disse fire landene kan delta. Konkurransen varer fra 9. juni 2022 til 23. juni 2022, og vinnerne vil bli annonsert 25. juni 2022.

Hvordan du kan vinne:

Vi vil rett og slett vite: hva liker du best med Diablo Immortal? Vi velger det beste svaret - og det er greit å få hjelp av vennen du ønsker å ta med deg til helvete.