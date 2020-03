Bethesda angrer ikke på at de prøvde noe annerledes med Fallout 76

Om ikke så lenge kommer den ventede Wastelanders-utvidelsen til Fallout 76, som introduserer noen elementer som mange mener burde ha vært i spillet fra starten av. Spillet kommer nok til å bli sett på som en av de største skandalene i bransjen i lang tid, men Bethesda angrer ikke på noe, for de er bare glade for å ha prøvd seg på noe annerledes.

I et intervju med We Have Cool Friends (som er en del av Kinda Funny) forteller Pete Hines at de, tross skandalene, er glade for å ha prøvd noe nytt med Fallout 76, og han holder fortsatt fast i at mange fans hadde bedt om nettopp et spill som det.

"It was definitely a reminder that anytime you try and do something pretty different....Like, we knew that there was risk, we weren't just doing the safe and narrow 'Let's just churn out single player Fallout or Elder Scrolls games every year or every other year'."

"We tried something that was a pretty big change of change of direction for that studio. And just because it didn't go well doesn't mean you shouldn't do that, it just means you need to learn the lessons from what didn't work well so the next time you try something really different, hopefully you avoid some of those problems and issues."