Bethesda annonserer eggjakt i Fallout 76

Du ser på Annonser

Påsken nærmer seg med stormskritt, og med den kommer også egg i alle former og farger. Masser av egg. Også digitale egg i TV-spill, inklusiv mørkere titler om postapokalypsen. Nå har Bethesda annonsert sine påskeplaner for Fallout 76, som tydeligvis inkluderer dekorative Deathclaw-egg malt i diverse farger og mønstre, som du kan finne daglig i Atomic Shop.

Her er de påskeeggene du kan få samt datoene du kan få dem om du er i påskemodus. Bethesda skriver også at hvis du samler alle seks eggene, får du en overraskelse på håndverksstasjonen:



Classic Deathclaw Easter Egg - March 23 to March 27



Patterned Deathclaw Easter Egg - March 25 to March 29



Paint Splotch Deathclaw Easter Egg - March 27 to March 31



Pink Flower Deathclaw Easter Egg - March 29 to April 2



Onyx Deathclaw Easter Egg - March 31 to April 4



Flowery Deathclaw Easter Egg - April 2 to April 6



Hvorfor ikke gi denne 100% corona-sikre (bare radiaktive) eggjakten en sjanse denne påsken?