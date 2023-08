Bethesda avslører store nye detaljer om historien til Starfield

HQ

Bethesda har sluppet noen nye detaljer om Starfield's historie, der vi får vite mer om tidslinjen som leder opp til hendelsene i spillet.

Vi starter i 2050, når menneskene for første gang ankommer Mars. Dette ser ut til å være et stort fremskritt for koloniseringen av verdensrommet, for i 2100 sies det at mennesker er i stand til å leve i verdensrommet. Deretter hopper vi til 2156, da menneskeheten ankommer Alfa Centauri.

<social>https://twitter.com/StarfieldGame/status/1691105607712202752/photo/4</social>

Alfa Centauri ligger 4,57 lysår fra jorden, noe som betyr at vi på dette tidspunktet har mulighet til å reise raskere enn lyset. I 2159 blir De forente kolonier etablert, og i 2160 grunnlegges New Atlantis, som året etter er den offisielle hovedstaden i De forente kolonier. Du kan ta en titt på hele tidslinjen som leder frem til historien vår i 2328 her, for det er mye å ta for seg og mye historie å dykke ned i.