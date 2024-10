Bethesda-designer hyper opp Starfield 2

HQ

Starfield traff ikke helt blink på mer enn én måte. Mens anmeldelsene stort sett var begeistret for spillet, var ikke den generelle fanbasen like begeistret for det. Bethesda tar likevel sikte på å ta det som en lærerik erfaring, ifølge designer Bruce Nesmith.

I en samtale med VideoGamer snakket Nesmith om hvordan Bethesda lærer leksjoner fra hvert RPG det lager, og hvordan det ikke kunne bruke den strategien for Starfield. "Da vi bygget Skyrim, hadde vi den enorme fordelen av Oblivion, som hadde den enorme fordelen av Morrowind. Alt det der var der for oss," forklarte han. "Alt vi trengte å gjøre var å fortsette å forbedre og legge til nye ting. Vi trengte ikke å begynne helt på nytt."

"Jeg gleder meg til Starfield 2. Jeg tror det kommer til å bli et helvetes bra spill, fordi det kommer til å ta tak i mange av de tingene folk sier ... Hvis du ser på det første Dragon Age, det første Assassin's Creed, det første spillet i mange IP-er, har de en tendens til å vise glimt av briljans blant mange andre ting som ikke helt fanger alles øyne."

Det er interessant at Nesmith gjør disse sammenligningene, for selv om det er sant at mange av de første spillene til store IP-er ikke er de mest minneverdige sammenlignet med oppfølgerne, laget Bethesda ikke akkurat sitt aller første rollespill med Starfield, og systemene ligner på dem man finner i Fallout og The Elder Scrolls. Likevel har Starfields oppfølger absolutt potensial til å innlemme mange tilbakemeldinger fra fansen, og gjøre seg selv til en bedre utgivelse når den lanseres om førti år fra nå.