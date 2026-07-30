Bethesda feirer 40-årsjubileum med et nytt retroinspirert logo

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Det er faktisk 40 år siden Bethesda, skaperne av The Elder Scrolls-serien og andre titler, ble grunnlagt, og de ønsker å feire denne milepælen. Derfor har de i dag avduket en ny firmalogo, med en noe uventet retrostil som tydelig er inspirert av klassisk sci-fi.

På Threads skriver de:

«40 år med eventyr. Skål for verdenene vi har bygget sammen... og de som fortsatt skal komme. Vi markerer anledningen med en logo inspirert av våre røtter.»

Bethesda er for tiden mellom to spill, og den siste tittelen de utviklet og ga ut var Starfield i 2023. Det er sterke indikasjoner på at The Elder Scrolls VI blir den neste tittelen, og når den slippes, vil en rød Bethesda-logo ønske deg velkommen når du starter spillet.

Du kan se den nye logoen nedenfor, og under den finner du også den forrige, litt mer sterile og nå pensjonerte versjonen.