Bethesda har varemerkebeskyttet IDKFA

HQ

Hvis du noen gang har spilt de to originale Doom -spillene fra begynnelsen av 90-tallet, husker du kanskje juksekoden IDKFA som ga oss alle våpen, all ammunisjon og alle nøkler.

Nå ser det ut til at koden gjør comeback, men muligens i form av et dataspill. Xbox-influencer Klobrille har notert seg at Bethesdas morselskap ZeniMax Media Inc. har varemerkeregistrert IDKFA, som er oppført som noe videospillrelatert.

Det er fire år siden id Software, utviklerne av Doom -serien, ga ut Doom Eternal i 2020. Siden det er et ZeniMax-studio, vil en kvalifisert gjetning være at uansett hva IDKFA er, er det utviklet av id Software og relatert til deres kommende spill.