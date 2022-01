Bethesda presenterer The Elder Scrolls Online-planene for 2022 senere denne mÃ¥neden

Du trenger ikke å frykte å ende opp alene når du spiller The Elder Scrolls Online. Under gårsdagens livestream med Microsoft og Bethesda ble det avslørt av ZeniMax Online...

The Elder Scrolls Online: Gates of Oblivion har fått filmatisk trailer

den 27 januar 2021 klokken 13:46 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Vi har et nytt år foran oss, og mange lurer på hva som venter i det populære The Elder Scrolls Online. Under The Game Awards forrige måned bød Bethesda på en rask titt på...