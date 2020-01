Bethesda sier at Fallout 76 er "større og mer stabilt enn noensinne før"

2019 var ikke et spesielt bra år for Bethesda, og det skyldes primært Fallout 76, som kom ut i 2018, men fortsatte med å generere den ene negative overskriften etter den andre. De fleste av disse stammet fra spillets dårlige tekniske tilstand, og det så også ut til at nye alvorlige tekniske feil dukket opp helt frem til årets avslutning.

Eksempelvis introduserte en ny oppdatering i desember en feil, som gjorde at bestemte rustninger ble gradvis ødelagt i det man ladet om våpenet. Bethesda mener dog at spillet er "mer stabilt enn noensinne før".

De har utgitt en liten nyttårshilsen på deres hjemmeside, hvor de feirer spillets nåværende tilstand.

"It goes without saying that we had some rocky times this year, but the entire BGS team, working closely with you, not only addressed thousands of issues, but added meaningful improvements to quality of life. At the end of 2019, Fallout 76 is bigger, more stable, and more fun than ever before. We're really proud of how far we've come together, and how you, the community, have taken this game and truly made it your own, creating amazing subplots, characters, and bizarre and hilarious adventures of your own devise."

Wastelanders-utvidelsen skal komme snart.