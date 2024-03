Bethesda spiller tidlige versjoner av The Elder Scrolls VI

HQ

Elder Scrolls-serien fylte 30 år i går. Det var 25. mars 1994 at Bethesda lanserte The Elder Scrolls: Arena og startet det som etter hvert skulle bli en av verdens største RPG-serier.

For å markere begivenheten skrev Bethesda et langt åpent brev der de fortalte historien om det første spillet, den lange veien frem til i dag, nevnte Skyrim og kommende prosjekter - helt til de kom til den delen vi tror de fleste av dere er mest interessert i... The Elder Scrolls VI:

"Sist, men ikke minst, ja, vi er i gang med utviklingen av neste kapittel - The Elder Scrolls VI. Selv nå, når vi vender tilbake til Tamriel og spiller tidlige versjoner, er vi fylt av den samme gleden, spenningen og løftet om eventyr."

The Elder Scrolls VI ble annonsert på E3 i 2018, og siden da har vi ikke hørt noe mer om det, bortsett fra bittesmå utdrag fra intervjuer og en og annen ubekreftet lekkasje. Selv om det fortsatt høres ut som om det er langt unna, vet vi i det minste at spillet har gått videre og nå faktisk er spillbart, om enn i en tidlig versjon.