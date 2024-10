Bethesda-utvikler: "Det var en herkulesanstrengelse" å få Skyrim til å kjøre på PlayStation 3

HQ

Selv om PlayStation 3 ble lansert et år etter Xbox 360 og på papiret hadde bedre ytelse (samt en betydelig høyere pris), var det vanligvis Xbox 360-versjonene av spill i flere formater som så best ut.

Årsaken var at PlayStation 3 ble ansett som svært vanskelig å utvikle for, mens det ofte ble rapportert om hvor smidig og enkel Xbox 360 var. Dette førte til flere ganske dårlige utgivelser til Sonys konsoll, inkludert klassikere som Red Dead Redemption og The Elder Scrolls V: Skyrim.

I et intervju med VideoGamer forteller den tidligere Bethesda-spilldesigneren Bruce Nesmith om hvordan de slet med Skyrim til PlayStation 3, og beskriver arbeidet som en skikkelig kamp :

"PS3 hadde en annen minnearkitektur [sammenlignet med] Xbox 360. Så de hadde denne todelingen av minnet der du hadde 50 % til spilllogikk og 50 % til grafikk. Og det var en hard grense, du kunne ikke bryte den. Mens 360 hadde én enkelt minneblokk, og det var opp til deg hvordan du ville dele den opp.

Det var en skikkelig kamp, og det var mye jevnere på 360 enn det var på PS3. Jeg husker den enorme innsatsen programmererne våre la ned for å få det til å fungere i det hele tatt på PS3. Det var en herkulesinnsats, og jeg tar av meg hatten for alle på det teamet som gjorde det arbeidet, for det var utakknemlige, harde og lange timer for å få det til i det hele tatt."

Spilte du Skyrim selv på PlayStation 3, og reagerte du på at det både kjørte jevnere og så bedre ut på Xbox 360?