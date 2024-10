Bethesda-utviklere er veldig stolte av Shattered Space til tross for kritikk

HQ

Selv om Starfield stort sett fikk gode kritikker syntes et ganske enstemmig kritikerkorps å være enige om at spillet ikke var det samme mesterverket som for eksempel The Elder Scrolls V: Skyrim og Fallout 4.

Mange hadde håpet at den første store utvidelsen, Shattered Space, skulle holde det vanlige nivået vi er vant til fra Bethesda - men i stedet ble den sett på som et steg ned.

Nå har Emil Pagliarulo fra studioet svart på mye av kritikken Bethesda har fått i et langt innlegg på X. Han skriver blant annet at han og utviklerne er stolte av hva de har skapt:

"Jeg er også veldig stolt av Shattered Space. Det er vi alle sammen. De fleste av oppdragene og nivåene ble laget av designere som har jobbet med tidligere Bethesda-spill og DLC-er, helt tilbake til Morrowind. De er gode på det de gjør, og det vises."

Han skriver at de hører hva spillerne sier, og Bethesda er ikke så selvtilfredse at de gir seg selv et klapp på skulderen mens samfunnet klager, men forklarer at Starfield er en enorm tittel, og at det derfor tar tid å endre ting:

"Her er hva jeg kan fortelle deg - ingen, og jeg mener ingen, hos Bethesda klapper seg selv på ryggen mens de ignorerer spillerne våre.

I tillegg til Shattered Space har vi også brukt mye tid i år på å ta tak i bekymringer fra lokalsamfunnet og gjøre rettelser. Det kommer vi til å fortsette med, og vi kommer til å lytte til fansen hele veien. Vi lager disse spillene for dere alle.

Starfield Men dette er et enormt spill, og det tar tid for oss å ta tak i ting. Vi jobber så raskt vi kan, så trygt vi kan. Spillutvikling er alltid vanskelig, men med et så stort spill som Starfield kan hver eneste feilretting potensielt ødelegge noe annet."

Pagliarulo avslutter med følgende (du kan sjekke ut innlegget nedenfor) :

"Jeg elsker spill. Jeg elsker Bethesdas spill. Jeg har spilt dem siden Terminator-dagene. Alt jeg eller noen andre her ønsker å gjøre, er å lage disse spillene ... og deretter gjøre dem bedre. Ikke noe ego. Ingen arroganse. Bare mye hardt arbeid og takknemlighet for fansen vår."

Har du spilt Shattered Space selv ennå, og hva synes du om utvidelsen?