Bethesda-veteran forlater selskapet etter 24 år

HQ

Bethesda-veteranen Pete Hines har vært i selskapet i 24 år, noe som til sammenligning bare er ett år mindre enn Gamereactor har eksistert. Men nå ser det ut til at Hines vil gjøre noe annet, og han har bestemt seg for å forlate Bethesda og pensjonere seg. Dette forklarer han på X i et åpent brev til både Bethesda og samfunnet:

Xbox-sjef Phil Spencer sendte også et personlig takkeinnlegg på X og skrev at det er en "velfortjent avskjed etter 24 år i hjertet av Bethesda og studiofamilien". Bethesda la selv ut et fraværsbevis, slik at Hines fikk tid til å gjøre det han elsker mest, inkludert å ta seg av redningshunder (hvis du følger Hines på X, vet du at han er en stor hundeelsker):

Så lenge vi kan huske har alt som har med Bethesda å gjøre gått gjennom Pete Hines, for som SVP Head of Publishing har han fungert som presse- og kommunikasjonssjef, snakket med media, presentert alle større prosjekter på ulike messer og mye mer. Vi har møtt ham mange ganger og gjort intervjuer, og vi kommer virkelig til å savne hans åpenhjertige væremåte og profesjonalitet.

Det gjenstår å se om Hines forlater bransjen for godt, ettersom han omtaler dette som en pensjonisttilværelse og sier at han vil starte "et spennende nytt kapittel i livet mitt med å utforske interesser og lidenskaper". Vi krysser fingrene for at han dukker opp et annet sted i stedet, for han er virkelig en mann bransjen trenger.