Bethesda ville ikke at Troy Baker skulle spille Indiana Jones

Nå har du sikkert sett flere trailere for det kommende Indiana Jones and the Great Circle, så du vet at Harrison Ford ikke spiller den berømte eventyreren, arkeologen og professoren Henry Walton "Indiana" Jones Jr.

I stedet er det Troy Baker (kanskje best kjent som Booker DeWitt i Bioshock Infinite, Joel Miller i The Last of Us og Pagan Min i Far Cry 4) som spiller Indy, og de fleste ser ut til å være enige om at han gjør en veldig god jobb. Men det var langt fra gitt på forhånd at han faktisk ville få rollen, for Bethesda-legenden Todd Howard var skeptisk.

I et intervju med Rolling Stone forteller Baker at han ble avvist da han ble introdusert for Howard, som sa at det ikke var det han var ute etter. Men Baker holdt ut og øvde hardt, og etter hundrevis av auditions med ulike skuespillere, ringte Howard til slutt Baker opp og sa :

"Du skal vite at vi gjorde en blindtest, og folk valgte deg hver gang."

Og som et resultat av dette er det nå Troy Baker som skal spille karakteren (som heldigvis fortsatt ser ut som Harrison Ford) når Indiana Jones and the Great Circle slippes neste måned.

Hva synes du om Bakers prestasjon som Indy, ut fra det vi har hørt så langt?