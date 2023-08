Bethesda-sjefen "har ikke vært i nærheten av" å se alt i Starfield etter 160 timer

HQ

Starfield er bare en uke unna for de som har kjøpt en av premiumutgavene av spillet (eller Premium-oppgraderingen for Game Pass-brukere), og det vises for tiden frem på Gamescom. Flere nøkkelpersoner fra Bethesda besøker messen, og en av dem er forlagssjef Pete Hines.

I et intervju fra i går snakker han om å spille Starfield og avslører at han har spilt 160 timer. Til tross for dette har Hines "ikke vært i nærheten" av å se alt spillet har å by på. Faktisk legger han også til at han "med vilje ikke har gjort" mange ting i spillet, noe som betyr at det fortsatt er mye å gjøre.

Så hvis du virkelig vil se alt Starfield har å by på, må du være forberedt på å investere hundrevis av timer.