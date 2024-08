Betsy Kelso vender tilbake til Point Place i tredje del av That '90s Show

HQ

Netflix har jevnt og trutt gitt ut episoder av That '90s Show, som etter debuten i fjor, så vi en andre del ankomme tidligere på sommeren, og nå er en tredje del også i horisonten.

Denne tredje delen vil debutere på streameren 22. august, og med det i bakhodet har Netflix delt hele traileren for den og avslørt hva den vil ha i vente. Mens vi kan forvente den vanlige typen tenåringskomedie og drama, ser et av de store høydepunktene ut til å være Betsy Kelso som vender tilbake til Point Place og forårsaker litt trøbbel, alt mens Leia kjemper med nebb og klør for ikke å måtte reise hjem når sommeren er slutt.

Se traileren og en del av sammendraget nedenfor:

"Året er 1996, og Leia Forman er tilbake i Point Place for nok en sommer med mye moro sammen med vennene og besteforeldrene Kitty og Red. Del 3 fortsetter rett tilbake på Forman-kjøkkenet - der Red og Kitty kommer tilbake fra Paris og finner et gigantisk hull i veggen. Og dette er ikke engang den største krisen Leia må takle. Nye relasjoner oppstår, og gamle blir satt på prøve. Vennskap settes på prøve, og akkurat når alt ser ut til å ordne seg, kommer en eksplosjon fra fortiden tilbake for å sprenge alt i luften igjen. Nå som sommerferien nærmer seg slutten, må gjengen forsone seg med at Leia har forlatt dem igjen, men denne gangen drar hun ikke uten kamp."