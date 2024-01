Better Call Saul har aldri vunnet en Emmy etter å ha vært nominert over 50 ganger

Primetime Emmy-utdelingen gikk av stabelen i går kveld, og selv om vi kjente til noen av Emmy-prisvinnerne på forhånd, var spenningen likevel stor da det føltes som om et par gode år med TV kulminerte i denne prisutdelingen. Succession, The Bear, Beef, The White Lotus, Andor, The Last of Us og - mest tragisk - Better Call Saul kjempet alle om gull.

Disse Emmy-prisene betydde uten tvil mest for Succession og Better Call Saul, som begge offisielt hadde avsluttet sin siste sesong. Førstnevnte klarte å plukke opp noen store priser, blant annet for beste manus, beste regi og beste mannlige hovedrolle, mens Better Call Saul sto igjen med ingenting.

Dette markerer den siste runden med Emmy-nominasjoner der suksesserien ikke har vunnet noe som helst. Med over 50 nominasjoner ser Better Call Saul ut til å være en av tidenes mest nedprioriterte TV-serier eller filmer, selv om kvaliteten for noen seere overgår Breaking Bad. Ved den siste Emmy-utdelingen var Bob Odenkirk nominert i kategorien hovedrolle, Rhea Seehorn i kategorien birolle og Peter Gould i kategorien regi, men ingen priser ble delt ut.

Synes du det er viktig å vinne priser? Burde Better Call Saul ha vunnet noe?

Takk, DiscussingFilm.