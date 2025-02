Better Call Saul- og Breaking Bad-skaperen avslører ny sci-fi-serie

HQ

Better Call Saul og Breaking Bads Vince Gilligan har avslørt sin kommende serie, som dropper ørkenen i Albuquerque til fordel for de fjerne stjernene.

Som avslørt til Deadline, sier Gilligan - sammen med stjernen i den nye serien Rhea Seehorn - at showet ikke vil være din typiske sci-fi. "Det er "sci-fi, men på en mer psykologisk måte", beskriver Seehorn, og legger til: "Men jeg gleder meg til den kommer ut. Noe av det publikum har elsket ved forfatterskapet hans, er de rike karakterene, men også at han leker med tanken på troper og sjangre og tone, og at han skifter, som å injisere humor i et veldig mørkt øyeblikk - i denne nye serien presser han det til en grense som både var veldig tankevekkende og opprørende noen ganger, og andre ganger, så, så morsomt. Det er virkelig noe for seg selv. Jeg hadde det så gøy."

"[Rhea] er så hyggelig å jobbe med, jeg skrev en forestilling for henne. Jeg skapte dette nye showet for henne," sa Gilligan. "Hun spiller en som prøver veldig hardt å være god. Hun er litt av en skadet helt, men hun er en helt likevel. Og det er en fornøyelse å jobbe med henne, for hun er bare den beste, og hun er så søt og snill og talentfull. Jeg kan ikke si nok godt om henne."

Serien - som fortsatt ikke er navngitt - er ferdig og klar for lansering. Den kommer snart på Apple TV+, men vi har ingen eksakt dato ennå.