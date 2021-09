Beyond a Steel Sky slippes til konsollene i november

HQ

Cyberpunk-eventyrspillet Beneath a Steel Sky regnes som en ekte klassiker. Det ble sluppet i 1994 og i fjor fikk det en oppfølger på Apple Arcade og PC.

Beyond a Steel Sky utspiller seg ti år etter det første eventyret og krever ingen kunnskaper om originalen. Og nå er det dags for flere å bli med på moroa da konsollversjoner har blitt bekreftet og fått premieredatoen spikret. Spillet blir tilgjengelig på PlayStation 4/5, Switch, Xbox One og Xbox Series den 30. november.

Sjekk ut traileren nedenfor, og vi kan virkelig anbefale spillet om du liker scifi-eventyr.