Beyond Good & Evil 2 er fortsatt i live: Ubisoft har lagt ut en rekke ledige stillinger for spesialistroller på det langvarige prosjektet

Det høres kanskje litt defaitistisk ut, men hvis du hadde spurt meg i går om Beyond Good & Evil 2, ville jeg sannsynligvis ha sagt at jeg bare ventet på bekreftelse fra Ubisoft (som har vært gjennom mange tøffe tider i det siste) om at prosjektet i det stille hadde blitt avlyst. Det viser seg at det er akkurat det motsatte.

Den kreative direktøren for Beyond Good & Evil 2 hos Ubisoft Montpellier, Fawzi Mesmar, har i dag lagt ut en melding der han inviterer utviklere til å søke på en av de mange ledige stillingene i studioet for å jobbe med prosjektet. Og dette er ikke akkurat juniorroller, men snarere Senior Gameplay Animator, Technical Director of Level Design, Gameplay Animation Director, Experienced Real-Time VFX Artist, Senior Network Programmer, Senior Technical Sound Designer, Team Lead for Character, og Senior Game Designer. Alle roller på mellom- og seniornivå som godt kan fylles av noen av veteranene som har mistet jobbene sine hos andre selskaper de siste ukene. Hvis dette er din situasjon, eller du tror du har de rette ferdighetene, kan du se de ledige stillingene her og søke på dem.

Uansett er det overraskende at et prosjekt som allerede har kostet så mye penger, og som utvilsomt fortsatt er langt unna lansering, fortsatt får støtte fra selskapet. Det ser ut til at vi tross alt kan få se BG&E2 i fremtiden.